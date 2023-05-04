Advertisement

عربي-دولي

حادثة مروّعة داخل مدرسة... مقتل 7 معلمين إثر إطلاق نار

Lebanon 24
04-05-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1063315-638188119535680654.jpg
Doc-P-1063315-638188119535680654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل سبعة معلمين على الأقل في هجوم بالرصاص في مدرسة شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته "جيو تي في".

وقالت الشرطة المحلية إن مسلحا مجهولا أطلق النار على المعلمين في صالة المعلمين في مدرسة الثانوية في منطقة باراتشينار القبلية. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:04 | 2023-05-04
19:30 | 2023-05-04
19:00 | 2023-05-04
18:30 | 2023-05-04
16:59 | 2023-05-04
16:30 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website