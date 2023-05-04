حادثة مروّعة داخل مدرسة... مقتل 7 معلمين إثر إطلاق نار

قتل سبعة معلمين على الأقل في هجوم بالرصاص في مدرسة شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته "جيو تي في".



وقالت الشرطة المحلية إن مسلحا مجهولا أطلق النار على المعلمين في صالة المعلمين في مدرسة الثانوية في منطقة باراتشينار القبلية. (روسيا اليوم)