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إقتصاد

دولة عربية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية بـ7 دول

Lebanon 24
04-05-2023 | 10:30
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها ألغت لاصق التأشيرة على جواز سفر القادمين من 7 دول، والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).


وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.
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ولفتت وزارة الخارجية السعودية إلى أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عدد من بعثات المملكة.

وشمل تفعيل هذا الإجراء 7 دول شملت الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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