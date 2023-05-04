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عربي-دولي

ترامب يدلي بشهادته بشأن تهمة الاغتصاب ويصفها بالسخيفة

Lebanon 24
04-05-2023 | 11:30
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وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مزاعم إحدى الكاتبات بأنه اغتصبها في أحد المتاجر في مانهاتن بأنها "سخيفة ومثيرة للاشمئزاز"، وذلك في شهادة في مقطع فيديو عرض أمام المحكمة.

وفي الفيديو الذي تم التقاطه في تشرين الاول الماضي أكد ترامب الذي يزور إيرلندا حاليا، أن المزاعم "مختلقة وأن الاعتداء لم يحدث أبدا".
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ولعب محامو المدعية وكاتبة العمود، إي جان كارول، نحو 30 دقيقة من أقوال الرئيس السابق، والتي تضمنت إنكاره القاطع للاتهامات، التي قدمتها كارول منذ فترة طويلة ضد ترامب، وقالت فيها إنه هاجمها في منتصف التسعينيات في إحدى غرف ملابس بأحد المحال.

وقال ترامب: "إذا حدث ذلك، فسيتم الإبلاغ عنه في غضون دقائق"، معتبرا أنه من المفترض أن المتسوقين والموظفين في "المتجر المزدحم للغاية" كانوا قد سمعوا ضجة وأبلغوا السلطات.

وقال محامو ترامب إنهم لن يستدعوا أي شهود، وقال القاضي إن المرافعات الختامية ستحدث على الأرجح، الاثنين، قبل أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها، الثلاثاء.

ولدى سؤاله عن القضية أثناء سفره في إيرلندا، قال ترامب للصحفيين: "سمعت أننا نعمل بشكل جيد للغاية في نيويورك".

وتسعى كارول للحصول على تعويضات مالية غير محددة وسحب تصريحات ترامب التي تزعم أنها تشهيرية.

ونفى ترامب معرفته بكارول، قائلا ذات مرة إنها "ليست من نوعي المفضل"، وجادل بأن مزاعمها هي محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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