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عربي-دولي

الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين

Lebanon 24
04-05-2023 | 14:30
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نفت الولايات المتحدة الأمdركية تورطها في هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على الهواء لقناة MSNBC، حيث تابع: "لا نعرف حتى الآن ما حدث، ولا نقوم بأي تقييمات. لقد رأيت لتوي تعليقات دميتري بيسكوف في الصباح، والمزاعم بشأن تورطنا بطريقة ما في هذا الأمر. بإمكاني التأكيد لكم أنه لم تكن هناك أي مشاركة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ومهما كان الأمر، فإن الولايات المتحدة لم تكن متورطة".
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وأضاف كيربي ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا مشروعا لهجمات الطائرات المسيرة: "نحن لا نشجع أي هجمات على أي زعماء". (روسيا اليوم)
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