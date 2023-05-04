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عربي-دولي

أثناء إطلاق الصواريخ من غزة... ماذا حدث لـ"القبة الحديدية"؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 15:00
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قال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن خللا طرأ على منظومة القبة الحديدية قبل يومين خلال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقالت "روسيا اليوم" إن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي أفاد بأن "الخلل في عمل القبة الحديدية تم رصده في الرشقة الصاروخية الأولى مساء الثلاثاء، فيما تم التعامل معه فورا، ولم يرصد في رشقات المساء". (روسيا اليوم)
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