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عربي-دولي
كوليبا: بريدنيستروفيه تشكل خطرا على أوكرانيا
Lebanon 24
04-05-2023
|
15:30
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قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده تحتفظ بقوات على الحدود مع مولدوفا، لأنها ترى من الضروري الاستعداد لاحتواء محتمل للمخاطر من جانب بريدنيستروفيه.
وأضاف الوزير في حديث تلفزيوني: "طبعا تشكل بريدنيستروفيه على جانبنا الجنوبي الغربي، الخطر الذي يجبرنا على إرسال قوات إلى هذا الجزء من الحدود، من أجل احتواء الوضع والسيطرة عليه. لكني أريد أن أؤكد أن بريدنيستروفيه هي مسألة سيادة وسلامة أراضي مولدوفا".
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وشدد كوليبا على أن أوكرانيا، مستعدة لقبول أي مسار تختاره مولدوفا لإعادة دمج بريدنيستروفيه.
وقال: "لدى مولدوفا الحق في تحديد كيفية تطوير نفسها وكيفية حل مشكلة بريدنيستروفيه. لكنها مشكلة بالنسبة لنا أيضا. أشدد على أن هذه مشكلة من الناحية العسكرية موجودة بالنسبة لنا". (روسيا اليوم)
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