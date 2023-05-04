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عربي-دولي
بلجيكا تستخدم العائدات من الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
Lebanon 24
04-05-2023
|
16:59
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قال رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو اليوم الخميس، إن سلطات بلاده تستخدم العائدات من الأصول الروسية المجمدة لديها، لمساعدة أوكرانيا.
وأضاف دي كرو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وفلاديمير زيلينسكي في لاهاي: "في مارس الماضي، حجزت بلجيكا ما يقرب من 200 مليون يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا. ونحن نستخدم هذه الأموال لدعم الجهود العسكرية لأوكرانيا ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بلجيكا".
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وتابع رئيس حكومة بلجيكا: "يجب أن نستخدم أموال الروس لإعادة بناء أوكرانيا التي يدمرونها. هذا منطقي من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية".
ووفقا له، منذ بداية النزاع الأوكراني، جمدت الخدمات البلجيكية أكثر من 180 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وأضاف رئيس الحكومة البلجيكية: "ندرس الآن كيف يمكننا استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا وجهودها العسكرية وإعادة إعمار البلاد". (روسيا اليوم)
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