منافس أردوغان يعد بالسلام والديمقراطية

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أكد المرشح الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو، المدعوم من تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، أنه إذا فاز بالانتخابات المرتقبة سيجلب الحرية والديمقراطية إلى تركيا، مهما كلف الأمر.وقال لـ"بي بي سي": "الشباب يريدون الديمقراطية. إنهم لا يريدون أن تأتي الشرطة إلى أبوابهم في الصباح الباكر لمجرد أنهم قاموا بالتغريد على تويتر".ويعد كيليجدار أوغلو المنافس الرئيسي لأردوغان في انتخابات 14 أيار ويتقدم بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي. ومن المتوقع أن يشهد هذا التنافس الحاد جولة ثانية بعد أسبوعين. (بي بي سي)