23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
9
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من هي جدّة الملك تشارلز... ولماذا دُفنت في القدس؟
Lebanon 24
04-05-2023
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد شوارع العاصمة البريطانية لندن مراسم واحتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت العام الماضي بعد أن أمضت 70 عاما على كرسي العرش.
علاقة ملك بريطانيا الجديد مع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط لا تقتصر على الأسر الحاكمة والمسؤولين في الدول العربية بل هناك ما يتجاوز ذلك حيث يرقد جثمان جدته من ناحية الأب في جبل الزيتون في مدينة القدس. فمن هي وما قصة دفنها في القدس؟
Advertisement
وكان تشارلز قد قام في عام 2018 بأول زيارة رسمية لأحد افراد العائلة المالكة البريطانية لمدينة القدس حيث تفقد قبر جدته الكبرى الأميرة ألِس في جبل الزيتون.
من هي؟
هي الأميرة ألِس باتنبيرغ التي منحها متحف ياد فاشيم الاسرائيلي المخصص لضحايا "الهولوكوست"، لقب المرأة الصالحة وهو لقب يمنح لغير اليهود الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
ولدت ألِس عام 1885 في قلعة ويندسور جنوب غربي لندن، وهي ابنة الأمير لودفيك الألماني والأميرة فيكتوريا وكانت تعاني من الصمم منذ الولادة.
تعلمت قراءة الشفاه باللغات الألمانية والانكليزية وفي ما بعد اليونانية والفرنسية. وعاشت معظم طفولتها بين ألمانيا وانكلترا ومالطا التي كانت مقر الوحدة العسكرية التي كان والدها ضابطا فيها.
وتمت اسرتها بصلة قرابة إلى قياصرة روسيا حيث كانت عمتها ألكسندرا فيودوروفا زوجة القيصر ألكسندر. وكانت الأسرتان تمضيان العطلات سوية في دارمشتادت بألمانيا.
خلال الاحتفال الذي اقيم في 1902 بمناسبة تولي خالها الملك إدوراد السابع عرش بريطانيا قابلت ألِس أمير اليونان والدنمارك أندرياس وارتبطا بعلاقة حب تتوجت بالزواج عام 1903. استقر الزوجان في أحد أجنحة القصر الملكي في اليونان وأنجبا خمسة أبناء أصغرهم الأمير فيليب، والد ملك بريطانيا الحالي وتوفي عام 2021.
انفصلت ألِس عن زوجها في ثلاثينيات القرن الماضي بسبب المتاعب الصحية التي كانت تعاني منها. وعاشت خلال الحرب العالمية الثانية في العاصمة اليونانية أثينا بعكس معظم أفراد العائلة المالكة اليونانية الذين اختاروا العيش في المنفى بجنوب أفريقيا عندما كانت ألمانيا على وشك اجتياح اليونان.
بقاء الأميرة في اليونان كان أمرا محيرا للمراقبين، فقد كان ابنها الأمير فيليب، دوق أدنبرة وزوج ملكة بريطانيا برتبة ضابط في البحرية الملكية البريطانية ويشارك في المعارك ضد البحرية الألمانية هذا من جهة أما على الجهة الاخرى فقد كان صهراها، زوجا اثنيتن من بناتها، الأميران الألمانيان كريستوف وبرتولد يقاتلان على الطرف الأخر ضمن صفوف الجيش الألماني.
خلال الاحتلال الألماني لليونان عملت الأميرة مع الصليب الأحمر فكانت تساعد في اطعام الجياع عن طريق فتح مطابخ متنقلة، وإيواء الأطفال الأيتام.
وقامت في تلك الأثناء بإيواء امرأة يهودية وأثنين من أبنائها كانت أجهزة الأمن الالمانية تبحث عنهم بغية إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال النازية.
أخفت ألِس المرأة اليهودية راشيل كوهين وابنيها في قبو منزلها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وكانت الأسرة المالكة في اليونان على علاقة قديمة بأسرة كوهين وخاصة زوج راشيل، هايماكي الذي كان عضوا في البرلمان اليوناني في وقت من الأوقات.
ومع قرب سيطرة الألمان على اليونان وتعاظم الخطر المحدق باليهود، حاول أربعة من أبناء راشيل الهروب الى مصر بحراً للانضمام إلى الحكومة اليونانية في المنفى، لكن تبين أن الرحلة محفوفة بالمخاطر وتراجعوا عن السفر وكذلك والدتهم راشيل وابنتها اللتين كانتا تنويان اللحاق بهم فيما بعد هناك.
فعلمت ألِس بالخطر الذي يواجه أسرة كوهين فعرضت على راشيل وابنتها الاختباء في منزلها فانضم اليهما لاحقا أحد الأبناء الذين فشلوا في الفرار إلى مصر.
وبقيت الأم وابنها وابنتها متوارين عند الأميرة حتى إنتهاء الحرب العالمية الثانية وتحرير اليونان من الاحتلال النازي.
وكانت الشرطة الألمانية تشك في أنشطة الأميرة فخضعت للتحقيق من قبل الأمن الألماني لكنها استغلت حالة الصمم وتفادت الإجابة على أسئلة المحققين بحجة عدم فهمها للأسئلة، وفي نهاية الأمر صرفوا النظر عن متابعتها أو ملاحقتها.
بعد انتهاء الحرب انخرطت ألِس في العديد من المنظمات الخيرية وأسست جميعة خاصة بالراهبات اليونانيات الاورثوذكس حملت اسم "أخوات مارتا وماري".
وفي أعقاب الانقلاب العسكري في اليونان عام 1967 غادرت ألِس اليونان بشكل نهائي وانتقلت للعيش في بريطانيا مع ابنها وزوجته ملكة بريطانيا.
توفيت ألِس في المقر الرسمي للأسرة المالكة البريطانية في لندن، قصر باكينغهام، في 5 كانون الأول 1969 عن 84 عاما.
جرى حفظ رفاتها في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور، مقر الملكة الصيفي، وفي عام 1988 تم نقل الرفات إلى كنيسة ماريم المجدلية في جبل الزيتون بالقدس ودفنت بجانب عمتها الدوقة اليزابيث فيودوروفا زوجة أحد أنجال أخر قياصرة روسيا حسب وصيتها.
منحها متحف ضحايا المحرقة اليهودية الهولوكوست عام 1994 لقب المرأة الصالحة وقد حضر مراسم منح الوسام ابنها الأمير فيليب وابنتها الأميرة صوفي. (بي بي سي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه
Lebanon 24
قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه
06:20 | 2023-05-04
04/05/2023 06:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطيرٌ... شاهدوا بالصور ما الذي كان يحصل تحت جسر الكولا
Lebanon 24
أمرٌ خطيرٌ... شاهدوا بالصور ما الذي كان يحصل تحت جسر الكولا
07:18 | 2023-05-04
04/05/2023 07:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالات جريئة ومكشوفة ميريام فارس تحتفل بعيدها وتغلق خاصية التعليقات.. وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بإطلالات جريئة ومكشوفة ميريام فارس تحتفل بعيدها وتغلق خاصية التعليقات.. وهذا عمرها (صور)
23:59 | 2023-05-03
03/05/2023 11:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!
Lebanon 24
جريمة مروعة في الشويفات... اليكم ما حدث!
13:50 | 2023-05-04
04/05/2023 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك جديد على شفا الانهيار.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بنك جديد على شفا الانهيار.. ماذا في التفاصيل؟
06:30 | 2023-05-04
04/05/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2023-05-04
أين سيجلس الأمير هاري في حفل تتويج الملك تشارلز؟
16:00 | 2023-05-04
هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يحلّ مكان الطبيب الحقيقي؟
15:30 | 2023-05-04
كوليبا: بريدنيستروفيه تشكل خطرا على أوكرانيا
15:00 | 2023-05-04
لماذا لا ترفع الصحة العالمية أقصى التأهب بشأن "كورونا"؟
15:00 | 2023-05-04
أثناء إطلاق الصواريخ من غزة... ماذا حدث لـ"القبة الحديدية"؟
14:30 | 2023-05-04
الولايات المتحدة تنفي تورطها في هجوم الكرملين
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
04/05/2023 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
04/05/2023 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
04/05/2023 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact