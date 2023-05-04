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عربي-دولي

مبعوث البرهان: الأزمة لن تنتهي سوى بالحسم العسكري

Lebanon 24
04-05-2023 | 10:48
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قال مبعوث عبدالفتاح البرهان، دفع الله الحاج علي، إن الأزمة في السودان لن تنتهي سوى بالحسم العسكري من وجهة نظره.

وأكد أن "المتمردين" لن يكون لهم مكان في مستقبل السودان السياسي، مشيراً إلى أنهم السبب في ما آلت إليه الأوضاع في السودان. (بي بي سي)
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