مبعوث البرهان: الأزمة لن تنتهي سوى بالحسم العسكري

قال مبعوث عبدالفتاح البرهان، دفع الله الحاج علي، إن الأزمة في السودان لن تنتهي سوى بالحسم العسكري من وجهة نظره.



وأكد أن "المتمردين" لن يكون لهم مكان في مستقبل السودان السياسي، مشيراً إلى أنهم السبب في ما آلت إليه الأوضاع في السودان. (بي بي سي)

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