كانوا يحضرون لهجوم ارهابي.. بلجيكا تعتقل 7 أشخاص وهذه جنسياتهم

أعلنت الشرطة البلجيكية اعتقال سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم داعش والتحضير لـ"هجوم إرهابي" حسبما أعلن الإدعاء العام الخميس.



وغالبية المشتبه بهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للإدعاء الذي أضاف بأن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".

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