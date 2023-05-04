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عربي-دولي

تدفّق المهاجرين من تونس يفجر الخلاف بين فرنسا وإيطاليا

Lebanon 24
04-05-2023 | 18:30
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ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها غير مقبولة لاعتبارها أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في بلادها.
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يأتي هذا في ظل خلاف بين البلدين حول طريقة التعاطي مع موجات الهجرة المتزايدة من تونس. وفيما تطالب إيطاليا بتحرك أوروبي أوسع لمواجهة الهجرة من بين عناصره مساعدة تونس بشكل عاجل، تعتبر فرنسا أن مواجهة الهجرة مهمة إيطاليا لوحدها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر الخميس أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.
وجاء كلامه ردّا على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا في شأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.
وقال دارمانان لإذاعة "أر أم سي" إنّ "ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".
وأضاف: "نعم، هناك تدفّق للمهاجرين خصوصاً للقاصرين إلى جنوب فرنسا"، محمّلاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله: "الحقيقة أنّ هناك في تونس (..) وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأنّ إيطاليا عاجزة (..) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين".
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