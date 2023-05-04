Advertisement

عربي-دولي

مؤشّرات قاتمة في السودان: الحرب طويلة

Lebanon 24
04-05-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1063459-638188467586112323.jpg
Doc-P-1063459-638188467586112323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رسم كل من مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، ودفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمس، صورة أكثر قتامة للمرحلة المقبلة في السودان مع توقع "طول أمد الصراع" من الجانب الأميركي، وحصر الحسم في "الحل العسكري" من الجانب السوداني.
Advertisement

وقال بيرنز في تصريحات صحافية: "من المرجح استمرار القتال في السودان لأن كلا الطرفين يعتقدان أن بإمكانهما الانتصار".
وأضاف إن "أي دعم خارجي لطرفي الصراع في السودان سيطيل الأزمة"، مضيفاً أنهما "يسعيان إلى الحصول على الدعم الخارجي".

من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله أن «الجيش وافق على مقترح منظمة "إيغاد" في شأن الأزمة، ويتلخص في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل للتباحث مع الآلية الرفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يُجرى هذا الحوار في دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.
وأكد أن الموافقة على المقترح تأتي انطلاقاً من مبدأ الحلول الأفريقية ومراعاة للجوانب الإنسانية، مع أخذ المبادرة السعودية - الأميركية في الاعتبار.

في سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات حميدتي بمهاجمة مقر السفارة الهندية واقتحام مكتب السفير ونهب مقتنيات ثمينة في الخرطوم، مشيرة إلى تورّطها في جرائم جنسية ضد عاملات في المجال الإنساني.

إنسانياً، ذكرت الأمم المتحدة في بيان، أمس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرّون بحلول أكتوبر من القتال الدامي، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
ويشمل العدد 860 ألف شخص منهم 580 ألف سوداني، و235 ألف لاجئ كان قد استضافهم السودان قرروا العودة إلى بلدهم الأم، و45 ألف مواطن من دول أخرى.

ميدانياً، استفاقت الخرطوم، أمس، على اشتباكات حادة في عدد من المناطق، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

وقال شهود إن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة هي الأعنف على الإطلاق منذ اندلاع القتال في 15 نيسان الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2023-05-05
01:00 | 2023-05-05
00:55 | 2023-05-05
00:52 | 2023-05-05
00:50 | 2023-05-05
00:30 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website