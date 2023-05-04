مؤشّرات قاتمة في السودان: الحرب طويلة

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رسم كل من مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، ودفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمس، صورة أكثر قتامة للمرحلة المقبلة في السودان مع توقع "طول أمد الصراع" من الجانب الأميركي، وحصر الحسم في "الحل العسكري" من الجانب السوداني.وقال بيرنز في تصريحات صحافية: "من المرجح استمرار القتال في السودان لأن كلا الطرفين يعتقدان أن بإمكانهما الانتصار".وأضاف إن "أي دعم خارجي لطرفي الصراع في السودان سيطيل الأزمة"، مضيفاً أنهما "يسعيان إلى الحصول على الدعم الخارجي".من جهته، أعلن الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله أن «الجيش وافق على مقترح منظمة "إيغاد" في شأن الأزمة، ويتلخص في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل للتباحث مع الآلية الرفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يُجرى هذا الحوار في دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.وأكد أن الموافقة على المقترح تأتي انطلاقاً من مبدأ الحلول الأفريقية ومراعاة للجوانب الإنسانية، مع أخذ المبادرة السعودية - الأميركية في الاعتبار.في سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات حميدتي بمهاجمة مقر السفارة الهندية واقتحام مكتب السفير ونهب مقتنيات ثمينة في الخرطوم، مشيرة إلى تورّطها في جرائم جنسية ضد عاملات في المجال الإنساني.إنسانياً، ذكرت الأمم المتحدة في بيان، أمس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرّون بحلول أكتوبر من القتال الدامي، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين.ويشمل العدد 860 ألف شخص منهم 580 ألف سوداني، و235 ألف لاجئ كان قد استضافهم السودان قرروا العودة إلى بلدهم الأم، و45 ألف مواطن من دول أخرى.ميدانياً، استفاقت الخرطوم، أمس، على اشتباكات حادة في عدد من المناطق، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.وقال شهود إن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة هي الأعنف على الإطلاق منذ اندلاع القتال في 15 نيسان الماضي.