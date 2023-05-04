سوليفان: سأتوجّه إلى السعودية الأسبوع المقبل لتطوير شراكتنا مع الرياض

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إنه "سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل لتطوير الشراكة بين الولايات المتحدة والرياض، بحضور خليجي هندي".وأشار إلى أن "قوات الولايات المتحدة وديبلوماسييها يتعرضون لضغوط في الشرق الأوسط".ولفت إلى أن "خفض التصعيد والتخلص من الإرهاب على رأس استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط".وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل باتخاذ اللازم في حال إقدام إيران على امتلاك سلاح نووي".