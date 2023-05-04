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عربي-دولي
في اول ظهور له بعد الهجوم.. اجتماعات لبوتين في الكرملين
Lebanon 24
04-05-2023
|
23:00
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ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في مقر الرئاسة الكرملين بعد يوم من إعلان السلطات في بلاده عن تعرض المقر لهجوم بطائرتين مسيرتين جرى إسقاطهما.
ونشر التلفزيون الرسمي الروسي فيديو لبوتين، مساء الخميس، وهو يجري نقاشا مع وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف.
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وظهر بوتين ويتحدث مع الوزير وقد فصلتهما طاولة صغيرة الحجم، وكان عليها العديد من الملفات، وأظهرت اللقطات الرئيس الروسي وهو يناقش بعض البيانات المكتوبة.
واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد، وفي وقت لاحق اتهمت الولايات المتحدة بالضلوع في الهجوم، لكن واشنطن نفت صلتها.
وكان الكرملين قال إن بوتين لم يكن موجودا في الكرملين وقت الهجوم، فجر الأربعاء، إنما كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.
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