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أوكرانيا أسقطت مسيرة تابعة لها "فقدت السيطرة" عليها فوق كييف

Lebanon 24
05-05-2023 | 00:30
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إثر سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيّرة تابعة له فوق كييف الخميس بعدما فقد السيطرة عليها.

وكانت انفجارات قد دوّت لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة في كييف التي شهدت ليل الأربعاء-الخميس سلسلة هجمات.
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وليل الخميس جاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني "خرجت مسيّرة جوّية من طراز بيرقدار تي بي 2 عن السيطرة خلال طلعة روتينية في أجواء كييف... تم تدمير الهدف". وأشار البيان إلى أن القوات الجوية ترجّح أن يكون خلل تقني قد تسبب بفقدان السيطرة على المسيّرة.

وشوهدت مسيّرة تحاول الدفاعات الجوية إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن "الدفاع الجوي تم تفعيله".
ورأى الصحافيون سحابة دخان أسود في الهواء.

وأبلغ رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن "انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة" محذرا من احتمال وجود حطام طائرات مسيّرة. وشهدت كييف موجة هجمات ليل الأربعاء الخميس.
وأعلن الجيش الأوكراني، صباح الخميس، أنه أسقط خلال الليل 18 مسيّرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد.

رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو قال صباح الخميس "لم تشهد مدينتنا ضربات مكثفة كهذه منذ بداية هذه السنة". وأضاف أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شنّ ضربات على كييف في أيار.

وضربت روسيا مجدداً أوكرانيا، الخميس، غداة اتهامها كييف بشن هجوم بالمسيرات على الكرملين.

وقال سيرغي بوبكو إن حطام الطائرات المسيّرة سقط على أجزاء مختلفة من كييف لكن لم تقع إصابات.

وشهدت مدن أخرى في أوكرانيا هجمات أيضاً الخميس، بينها مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب البلاد التي استُهدفت "بـ15 مسيرة" بينها 12 "تم إسقاطها"، بحسب المتحدث باسم الإدارة المحلية سيرغي براتشوك.

يأتي تكثف الضربات الروسية في أوكرانيا في الأيام الماضية في وقت أعلنت فيه كييف إنجاز التحضيرات لهجوم واسع النطاق تعتزم شنّه، وفيما شهدت روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، سلسلة من الهجمات وعمليات التخريب الكبرى.
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