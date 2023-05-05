سوليفان: سأتوجه للسعودية الأسبوع المقبل لتطوير شراكتنا مع الرياض

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متحدثا أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت فور ذا نير ميدل إيست" وهو مركز أبحاث للشرق الأدنى في واشنطن، أوضح سوليفان أنه "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتهم".



وأضاف ساليفان "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".



وأشار إلى أن الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات في نهاية الأسبوع.



وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يتوجه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى السعودية "نهاية هذا الأسبوع" لإجراء محادثات مع القادة السعوديين فضلا عن مسؤولين هنود وإماراتيين حسبما قال في كلمة ألقاها الخميس تتعلق بالاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.متحدثا أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت فور ذا نير ميدل إيست" وهو مركز أبحاث للشرق الأدنى في واشنطن، أوضح سوليفان أنه "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتهم".وأضاف ساليفان "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".وأشار إلى أن الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات في نهاية الأسبوع.وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال "التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع"، متحدثا عن "حملة ردع ودبلوماسية" تقودها إدارة الرئيس جو بايدن منذ عامين.

وشرح "لدينا استراتيجية واقعية وبراغماتية في الآن نفسه" مبنية على "مبادئ أساسية" هي الشراكات والردع والدبلوماسية وخفض التصعيد والتكامل والدفاع عن القيم.



وكانت صحيفة بولمبرغ الأميركية كشفت أن كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي يعتزمون القيام بزيارة إلى السعودية الأسبوع المقبل..

وأضافت صحيفة بلومبرغ نقلاً عن مصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي سيزور السعودية أيضاً خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور السعودية كذلك في حزيران المقبل.