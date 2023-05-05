إدارة بايدن: الصين ترغب في رؤية الفوضى تعم النظام الأميركي

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حذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن الصين تأمل بأن تخفق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة بما يدفع باقتصاد البلاد باتّجاه "فوضى" التخلّف عن السداد.وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج "يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأميركي. يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية".ويأتي ذلك، فيما بدأ الوقت ينفد أمام الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق يتيح رفع سقف الاستدانة وإلا قد تتخلّف البلاد عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.