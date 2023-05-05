تعهد أميركي جديد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



جاء تصريحات سوليفان خلال ندوة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بالعاصمة الأميركية.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي:" إن أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي التوصل إلى اتفاق فعال معها، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاكها السلاح النووي، بما في ذلك مواصلة نظام العقوبات".

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وأضاف: "في الوقت نفسه لا نزال نفضل الحل الدبلوماسي لهذا الملف. لقد ذهبت إيران بعيدا في تخصيب اليورانيوم خلافا لما كان عليه الحال بعد توقيع الاتفاق معها".



وتابع: "اعتقد أن أي اتفاق جديد يجب أن يعيد الوضع إلى سابق عهده بما يضمن عدم تمكن إيران من تصنيع أي سلاح نووي".