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تعهد أميركي جديد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

Lebanon 24
05-05-2023 | 00:50
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تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

جاء تصريحات سوليفان خلال ندوة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بالعاصمة الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي:" إن أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي التوصل إلى اتفاق فعال معها، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاكها السلاح النووي، بما في ذلك مواصلة نظام العقوبات".
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وأضاف: "في الوقت نفسه لا نزال نفضل الحل الدبلوماسي لهذا الملف. لقد ذهبت إيران بعيدا في تخصيب اليورانيوم خلافا لما كان عليه الحال بعد توقيع الاتفاق معها".

وتابع: "اعتقد أن أي اتفاق جديد يجب أن يعيد الوضع إلى سابق عهده بما يضمن عدم تمكن إيران من تصنيع أي سلاح نووي".
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