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عربي-دولي

في قمة البحر الأسود.. عراك بين الممثلين الروسي والأوكراني (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2023 | 00:52
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اندلع عراك بين الممثل الروسي والممثل الأوكراني في القمة البرلمانية الثلاثين للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.
وبحسب ما أكدته مصادر لوكالة "تاس"، هاجم عضو الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (بابسيك) في أنقرة، سكرتير الوفد الروسي فاليري ستافيتسكي.

وذكرت السفارة الروسية أنها تقدم المساعدة للمجني عليه، مضيفة "نحن في الفندق، ونتخذ الإجراءات اللازمة، وصل القنصل والطبيب، ونحن نقدم المساعدة اللازمة".

وقامت أولغا تيموفيفا، القائم بأعمال رئيس الوفد الروسي الدائم إلى بابسيك، المشاركة في اجتماع بابسيك بأنقرة، بتصوير بداية الحادث في أروقة الفندق.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حاول أعضاء الوفد الأوكراني تعطيل خطاب الوفد الروسي في اجتماع بابسيك.

وتدخل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، لاحتواء خلاف ومشاحنات شفوية بين وفدي أوكرانيا وروسيا المشاركين بالقمة.

وانطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، أعمال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود تحت شعار "جغرافيا واحدة، رؤية ومستقبل واحد".

وأثناء كلمة نائبة رئيس الوفد الروسي أولغا تيموفيفا، قاطعها أعضاء الوفد الأوكراني ورفعوا خلفها علم بلادهم وشعار المنظمة الأوكرانية القومية المتطرفة “القطاع الأيمن”، ورددوا هتافات ضد روسيا.

وحاول أحد أعضاء الوفد الروسي الاستيلاء على العمل الأوكراني، ليقوم عضو بالوفد الأوكراني بالاعتداء عليه.
 
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