زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

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قالت السلطات اليابانية إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد اليوم الجمعة.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال.ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وذكرت قناة "إن.تي.في" ووكالة "كيودو" للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.