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عربي-دولي

وزير الخارجية الإيطالي يطالب باعتذار فرنسي عن "الإهانات"

Lebanon 24
05-05-2023 | 03:54
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قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن الحكومة الفرنسية يجب أن تعتذر لإنهاء خلاف بشأن ما تعدها روما تصريحات مهينة طال بعضها أزمة المهاجرين الذين يصلون بالقوارب.

وألغى تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، الخميس زيارة إلى باريس بعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبرها تاياني "إهانات" لإيطاليا ورئيسة وزرائها اليمينية جورجا ميلوني.
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وصرح تاياني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "لا يمكن لوزير خارجية أن يجرؤ على فعل ما فعله هذا السيد"، في إشارة إلى دارمانان.
وقال: "إذا وجه شخص ما إساءة غير مبررة، فإن أقل ما يمكن أن يفعله هو الاعتذار، ولقد أساء في هذه الحالة إلى جميع الإيطاليين، وكذلك للحكومة ورئيسة الوزراء".

كان دارمانان قد صرح لإذاعة "آر.إم.سي" بأن ميلوني "غير قادرة على حل مشاكل الهجرة التي انتُخبت على أساسها" واتهمها بالكذب على الناخبين بالقول إن بوسعها إنهاء أزمة وصول أعداد متزايدة من المهاجرين بالقوارب.

كما شبهها بالزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، الخصم السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال دارمانان "اليمين المتطرف لديه خصلة سيئة وهي الكذب على الناس".
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