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عربي-دولي

دولة عربيّة هي الأولى.. اكتشفوا أضخم 5 ميزانيات دفاعية في أفريقيا وترتيبها عالمياً

Lebanon 24
05-05-2023 | 10:00
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يقدّر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023، بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشاً يتمّ تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشاً في العالم.
 
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وتأتي الجزائر في المرتبة الأولى أفريقيا والـ 24 عالمياً بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 9.9 مليار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية.
 
وفي ما يلي قائمة بأضخم 5 ميزانيات دفاعية في أفريقيا وترتيبها عالمياً:
 
1- الجزائر:
- الإنفاق الدفاعي: 9.9 مليار دولار
- الأولى في أفريقيا
- الـ24 عالمياً
 
2- مصر:
- الإنفاق الدفاعي: 4.3 مليار دولار
- الثانية في أفريقيا
- الـ46 عالمياً
 
3- ليبيا:
- الإنفاق الدفاعي: 3.5 مليار دولار
- الثالثة في أفريقيا
- الـ51 عالمياً
 
4- نيجيريا:
- الإنفاق الدفاعي: 3.4 مليار دولار
- الرابعة في أفريقيا
- الـ52 عالمياً
 
5- جنوب أفريقيا:
- الإنفاق الدفاعي: 2.8 مليار دولار 
- الخامسة في أفريقيا
- الـ59 عالمياً
 
(سبوتنيك)
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