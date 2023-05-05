دولة عربيّة هي الأولى.. اكتشفوا أضخم 5 ميزانيات دفاعية في أفريقيا وترتيبها عالمياً

يقدّر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023، بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشاً يتمّ تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشاً في العالم.

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وتأتي الجزائر في المرتبة الأولى أفريقيا والـ 24 عالمياً بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 9.9 مليار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية.

وفي ما يلي قائمة بأضخم 5 ميزانيات دفاعية في أفريقيا وترتيبها عالمياً:

1- الجزائر:

- الإنفاق الدفاعي: 9.9 مليار دولار

- الأولى في أفريقيا

- الـ24 عالمياً

2- مصر:

- الإنفاق الدفاعي: 4.3 مليار دولار

- الثانية في أفريقيا

- الـ46 عالمياً

3- ليبيا:

- الإنفاق الدفاعي: 3.5 مليار دولار

- الثالثة في أفريقيا

- الـ51 عالمياً

4- نيجيريا:

- الإنفاق الدفاعي: 3.4 مليار دولار

- الرابعة في أفريقيا

- الـ52 عالمياً

5- جنوب أفريقيا:

- الإنفاق الدفاعي: 2.8 مليار دولار

- الخامسة في أفريقيا

- الـ59 عالمياً

(سبوتنيك)