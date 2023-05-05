Advertisement

عربي-دولي

إيران تكشف عن حاملة طائرات "لا مثيل لها في العالم".. ماذا قيل عنها؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1063602-638188875399147055.jpg
Doc-P-1063602-638188875399147055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن إيران ستشهد في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن حاملة طائرات "ليس لها طراز مماثل في العالم".

وقال تنكسيري إن "هذه البارجة لديها القدرة على حمل الطائرات وكذلك القدرة على حمل عدد من قاذفات الصواريخ بداخلها والتي لا مثيل لها في العالم"، مشيرا الى أن "سفن الشهيد مهدوي والشهيد رودكي تعد تجربة ناجحة في دخول هذا المجال وبناء السفن للنهوض بالقدرات البحرية لمسافات طويلة، وسنشهد أجيالا جديدة من السفن ذات قدرات أكبر في المستقبل".
Advertisement

وأكد أنه "تم تشكيل بحرية حرس الثورة بمجموعة من الزوارق القاذفة للصواريخ، لكنها اليوم مجهزة بمجموعة متنوعة من المعدات في مجال الصواريخ والسفن والطائرات المسيرة وغيرها، وكلها مصنوعة محليا، وتجري عمليات تحديث هذه المعدات بدقة أكبر يوميا، بحيث باتت السفن القاذفات للصواريخ التابعة لسلاح الحرس الثوري الإيراني مزودة الآن بصواريخ دقيقة".

وأضاف: "في مجال القتال البحري، تم التفكير بعناية في كل سيناريو حتى تتوفر الأسلحة المناسبة للمحاربين وفقا للتهديد"، مؤكدا أنه "تم إنجاز الكثير من العمل في مجال إنشاء منظومات للدفاع البحري بحيث يمكن للسفن الحربية في حالة تنفيذ المهمة، أن يكون لها غطاء دفاعي مستمر وقد تم اختبار ادائها بنجاح في الوضع الميداني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-05-05
11:00 | 2023-05-05
10:42 | 2023-05-05
10:30 | 2023-05-05
10:21 | 2023-05-05
10:00 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website