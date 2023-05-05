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عربي-دولي

تقرير إسرائيلي يتوقع أزمة في دولة عربية خلال "الأضحى".. من هي؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 07:00
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توقع المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، في تقرير له بصحيفة "هآرتس" أن تواجه مصر أزمة كبرى في أسعار اللحوم خاصة لحوم الأغنام بسبب الوضع الحالي في السودان.

وأضاف أنه "بسبب حرب الجنرالات في السودان، والتي تعد مورداً رئيسيا للأغنام لمصر، فمن المتوفع أن يواجه سوق اللحوم في البلاد أزمة كبيرة خلال عيد الأضحى المقبل".
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وأوضح المحلل الإسرائيلي أن "الحرب في السودان ستكون عاملاً آخر يؤثر على الاقتصاد المصري وللحكومة المصرية المتعطشة للدولار"، مشيراً إلى أنّ "عيد الأضحى الموافق نهاية نهاية شهر حزيران المقبل سيكون صعباً أمام المصريين، حيث أن أسواق اللحوم في مصر تغلي بالفعل، إذ ارتفع سعر لحم الضأن بعشرات في المائة في الأيام الأخيرة، ويشكو الجزارون في مصر من نقص حاد في إمدادات اللحوم".
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