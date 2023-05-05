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عربي-دولي

بنسبة عالية.. دولة خليجية بارزة تحتلُ المرتبة الـ7 عالمياً بين الدول الأكثر تفاؤلاً!

Lebanon 24
05-05-2023 | 07:30
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كشف استطلاع مؤشر الثقة السنوي لعام 2023، الخاص بشركة "إيدلمان" أن المملكة العربية السعودية، تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول تفاؤلا وثقة في الدول محل الدراسة.

وأظهر التقرير الذي يعنى بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة: (الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، وشمل أكثر من 32 ألف مشارك بـ28 دولة، بأن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية حقق نسبة 83%، ويعد الأعلى مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة في الحكومات والذي انخفض ليصل لنحو 50% فقط بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.
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وأسفرت الدراسة عن مستويات مرتفعة من الثقة في جميع المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، ففي قطاع الأعمال سجل الاستطلاع وصول نسبة الثقة إلى 73%، فيما بين بأن 79% من الموظفين السعوديين يثقون في صاحب العمل.
 
وبين التقرير أنه اعتباراً من شهر حزيران القادم، سيقوم 37% من المشاركين بشراء المنتجات والخدمات بناء على مبادئهم وقيمهم.

أما في ما يتعلق بمؤشر الثقة في المنظمات غير الحكومية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بنسبة تبلغ 66%، حيث تم تصنيف منظمة الصحة العالمية ضمن المنظمات العالمية الأكثر ثقة، متقدمة في ذلك على كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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