كلامٌ أممي يكشف.. المساعدات الإنسانية في السودان تتعرض للسرقة!

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وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي نهبت في إقليم دارفور بغرب السودان، على الرغم من تأكيدات السلامة والأمن.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن 17 ألف طن من المواد الغذائية نُهبت في أماكن من بينها العاصمة الخرطوم ودارفور من إجمالي 80 ألف طن من المساعدات الغذائية الموجودة لدى الوكالة في السودان.بدوره، قال يدي رو، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان إن النهب في البلاد منتشر وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق، وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا وبعضها الآخر من شاحنات.. وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار".واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان الماضي، بينما أجلت الدول بعثاتها ورعاياها من البلاد.وكانت الأمم المتحدة قالت إنه حتى قبل اندلاع الصراع، كان ثلث سكان السودان البالغ عددهم 45 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.