مسؤول إيراني يتحدّث عن تزويد سوريا بالكهرباء.. ماذا قال؟

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أعلن مسؤول إيراني أن ربط إيران وسوريا بشبكة الكهرباء "غير متوفر حالياً"، لكنه أكد أنه "نظرا لأن سوريا قيد التطور، فإنها تشكل وجهة جيدة للقطاع الخاص في صناعة الكهرباء الإيرانية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، إن "قدرات سوريا تشكل فرصة كبيرة لنشطاء صناعة الكهرباء للمساعدة في تطوير صناعتها من خلال التواجد في هذا البلد، مضيفا أنه "يمكن للقطاع الخاص أن يكون حاضراً سواء في تصدير السلع الكهربائية أو في بناء محطات توليد الكهرباء في سوريا وتوفير الكهرباء لهذا البلد، وهي فرصة جيدة جدا لصناعة الكهرباء في بلدنا".وحول إمكانية ربط إيران وسوريا بشبكة الكهرباء، قال رجبي مشهدي إن هذا الموضوع "غير متوفر حاليا بسبب عدم وجود حدود برية، لكن إذا دخلت الدول التي لها حدود برية مشتركة مع كل من إيران وسوريا في هذا الموضوع، عندها يمكن إنشاء ربط كهربائي".يأتي ذلك، في إطار زيارة تاريخية أجراها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث وقع مع الرئيس السوري بشار الأسد مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين.