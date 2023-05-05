كارثة تضرب أميركا... إنهيار أسهم 130 مصرفاً

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هوت أسهم 130 مصرفا في الولايات المتحدة، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.وجاء الهبوط في ظل مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأميركي وفي ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الرئيسي.وسجلت أسهم البنوك المحلية الأميركية خسائر قوية، بقيادة سهم "باكويست" الذي تراجع بأكثر من 45%.وأمس أغلقت بورصة "وول ستريت" على تراجع، وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.86% إلى 33127.74 نقطة.كما هبط المؤشر "S&P 500" بنسبة 0.72% إلى 4061.22 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.49% إلى 11966.40 نقطة. (روسيا اليوم)