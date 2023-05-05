إمرأة "تخلصت" من زوجها... قتلته بـ3 طعنات!

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في واقعة مأسوية شهدتها محافظة الأقصر المصرية، أقدمت سيدة على التخلص من زوجها بثلاث طعنات نافذة في الصدر والبطن ما أدى إلى وفاته في الحال.وبدأت الواقعة بوصول بلاغ لمديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة يفيد بإقدام سيدة على التخلص من زوجها بمنطقة الحمارة بمدينة الأقصر، وذلك بطعنة بسلاح أبيض "سكين"وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين مصرع أحمد.أ.ز.ع ويبلغ من العمر 35 عاما جثة هامدة وبه 3 طعنات نافذة، 2 بالصدر و1 بالبطن.وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث لمعرفة ملابساته من أسباب ودوافع، حيث تبين من التحريات الأولية وجود خلافات زوجية مستمرة بين الزوج المجني عليه وزوجته، ما دفع الأخيرة لإنهاء حياة الزوج ووضعه داخل "جوال" أي كيس من الكتان، وإلقائه بالشارع. (العربية)