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عربي-دولي
طهران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين
Lebanon 24
05-05-2023
|
13:30
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أعلنت طهران اليوم الجمعة، أن 4 دبلوماسيين من ممثليات جمهورية أذربيجان في طهران وتبريز، تم اعتبارهم "عناصر غير مرغوب فيهم" وطردهم من البلاد.
يأتي هذا الإجراء الإيراني، ردا على طرد باكو لدبلوماسيين إيرانيين في وقت سابق. (روسيا اليوم)
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