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اليونيسف: 7 أطفال يسقطون بين قتيل وجريح كل ساعة في السودان

Lebanon 24
05-05-2023 | 15:30
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، من أن المعارك الدائرة في السودان منذ ثلاثة أسابيع تحصد أرواح أطفال "بأعداد كبيرة مرعبة"، مشيرة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كل ساعة بين قتيل وجريح.
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وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر للصحافيين في جنيف: "كما كنا نخشى ونخاف، فقد أصبح الوضع في السودان قاتلاً بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال".

وأضاف أن المنظمة تلقّت تقارير من شريك موثوق به لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقل بعد تفيد بأن 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال الذي بدأ في 15 نيسان.

وأشار إلدر إلى أنه تم جمع هذه الأرقام من مرافق صحية في الخرطوم وإقليم دارفور.

وأوضح أن هذا يعني أن هذه الأرقام لا تغطّي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق، محذراً من أن "الواقع قد يكون أسوأ بكثير". (العربية)
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