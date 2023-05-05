Advertisement

عربي-دولي

جرحى وإنهيار مبانٍ... زلزال ضرب اليابان اليوم وهذه قوّته

Lebanon 24
05-05-2023 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1063664-638188976618185846.jpg
Doc-P-1063664-638188976618185846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السلطات اليابانية، إن زلزالًا بقوة 6.5 على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا في غرب البلاد، اليوم الجمعة، فيما أفادت وسائل إعلام عن إنهيار بعض المباني وإصابة أشخاص بجروح.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارىء، إنّ شخصاً تعرض لسكتة قلبية بعد الزلزال، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-05-05
11:00 | 2023-05-05
10:42 | 2023-05-05
10:30 | 2023-05-05
10:21 | 2023-05-05
10:00 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website