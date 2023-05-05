جرحى وإنهيار مبانٍ... زلزال ضرب اليابان اليوم وهذه قوّته

قالت السلطات اليابانية، إن زلزالًا بقوة 6.5 على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيشيكاوا في غرب البلاد، اليوم الجمعة، فيما أفادت وسائل إعلام عن إنهيار بعض المباني وإصابة أشخاص بجروح.



وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارىء، إنّ شخصاً تعرض لسكتة قلبية بعد الزلزال، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

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