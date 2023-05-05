Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار... ما السبب؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1063669-638188985697406235.jpg
Doc-P-1063669-638188985697406235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الفرنسية بالاعتذار، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، اعتبرتها إيطاليا إهانة غير مبررة لرئيسة الحكومة.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني بأنها "عاجزة" عن حل مشكلات الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.
Advertisement
وأعرب تاياني عن استنكاره لتصريحات الوزير الفرنسي مؤكدا أنها "إهانة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف، وأنه يتعين الآن على فرنسا الاعتذار". (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-05-05
17:24 | 2023-05-05
16:59 | 2023-05-05
16:57 | 2023-05-05
16:54 | 2023-05-05
16:00 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website