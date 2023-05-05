إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار... ما السبب؟

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الفرنسية بالاعتذار، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، اعتبرتها إيطاليا إهانة غير مبررة لرئيسة الحكومة.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني بأنها "عاجزة" عن حل مشكلات الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.

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وأعرب تاياني عن استنكاره لتصريحات الوزير الفرنسي مؤكدا أنها "إهانة غير مبررة ومبتذلة لبلد صديق وحليف، وأنه يتعين الآن على فرنسا الاعتذار". (سبوتنيك)