أسانج يدعو الملك تشارلز إلى زيارته في السجن

أكدت ستيلا أسانج أن زوجها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أرسل رسالة إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث يطلب منه زيارته في السجن.



جاء ذلك وفق ما ذكرته ستيلا أسانج على موقع "تويتر"، ردا على تقارير تفيد بأن زوجها كتب رسالة إلى الملك تشارلز الثالث يطلب منه زيارته في السجن، حيث كتبت: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك".

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وكانت صحيفة The Evening Standard قد ذكرت أن مؤسس موقع ويكيليكس الموجود خلف القضبان كتب رسالة إلى الملك البريطاني يطلب فيها منه زيارته.



وأشارت الصحيفة إلى أن أسانج لفت في رسالته إلى حقيقة أن عدد المسجونين، حيث يتم احتجازه، هو 687 شخصا، وهو ما يؤكد سمعة المملكة المتحدة باعتبارها "الدولة ذات العدد الأكبر من السجناء في أوروبا الغربية". (روسيا اليوم)