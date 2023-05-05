البطالة تتراجع في أميركا

تسارعت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في نيسان فيما تراجع معدل البطالة، وفقا لبيانات حكومية صدرت الجمعة، وذلك خلافا للتوقعات بحدوث تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.



وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 253 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ارتفاع عن توقعات شهر آذار بـ 165 ألف وظيفة، فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.4 في المئة، على ما أفادت وزارة العمل. (الاقتصادية)

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