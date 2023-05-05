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عربي-دولي

زلزال يضرب نيوزيلندا... كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
05-05-2023 | 10:21
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن تسجيل زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على بعد حوالي 77.1 كيلومترا جنوب غرب مدينة فاكاتان، في حين تقع بؤرة الزلزال على عمق 194.3 كيلومترا.
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ولم يتم الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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