رسائل خفية تحملها ملابس الملك تشارلز.. تعرفوا إليها

في كثيرٍ من الأحيان، يستخدم كبار الشخصيات ملابسهم لإعلان بعض المواقف، أو إرسال رسائل مبطنة من خلالها، وبلا شك إن العائلة الملكية البريطانية هي أكثر من يستخدم هذه الحيلة.ومن المعروف أن الملك تشارلز الثالث هو أحد رجال العائلة أناقةً طوال الوقت، رغم أنه أحياناً يرتدي أزياء منخفضة التكاليف، حتى إن مجلة "جي كيو" أدرجته في المرتبة الـ50 في قائمة أفضل الرجال لباساً لعام 2012، وأشار الكثير من خبراء الموضة، وقتها، إلى أن تشارلز يتجاوز الموضة، حيث إنه نموذج أصلي للأناقة.وإلى جانب ذلك، لا يفتقر أسلوبه إلى المعنى، حيث من المعروف أن الملك يستخدم ملابسه لجذب الانتباه إلى بعض أسبابه المفضلة، وقد استخدم أيضاً رمزية ملابسه، لإظهار مدى جدية تعامله مع منصبه الملكي.هنا، نرصد بعض الرسائل الخفية في ملابسه:معطف تشارلز، البالغ من العمر 40 عاماً، هو موقف ضد الموضة السريعة.ليس بالأمر الخفي عن أحد أن الملك تشارلز يهتم بالاستدامة، ولديه موقفٌ ثابتٌ من دعمها، ونظراً لذلك فإنه لا يخشى ارتداء الملابس لإثبات ذلك.

ملابس تشارلز في حفل زفاف ميغان وهاري تعلم الاعتدال:إذا كان أفراد العائلة الملكية لا يخشون شراء الملابس الباهظة الثمن خلال الأوقات العادية، فإنهم لن يتخلوا عن ذلك في أوقات المناسبات وحفلات الزفاف، إذ وفقاً لأحد التحقيقات الصحافية، فإن تكلفة فستان زفاف ميغان ماركل بلغت 265 ألف دولار، بالمقارنة مع فستان زفاف كيت ميدلتون الذي بلغ 250 ألف جنيه إسترليني (حوالي 310 آلاف دولار).ووسط ثقافة الاستهلاك هذه، كان الملك تشارلز الثالث مختلفاً تماماً، حيث امتنع عن شراء بدلة جديدة في حفل زفاف ابنه هاري، وارتدى بدلًا من ذلك معطفاً رمادياً فاتحاً من عام 1984.وعندما سئل عن سبب إعادة ارتدائه بدلة قديمة في هذه المناسبة، أوضح تشارلز تحفظه على شراء شيء جديد، قائلاً: "لقد فكرت في الأمر. لكن طالما يمكنني الاستمرار في ارتداء معطف ما، فأنا أرتديه، لكن إذا لم أستطع ارتداءه بسبب خللٍ ما، فعندئذ يجب أن أصنع شيئاً جديداً".ملابس تتويجه تنقل نيته أن يكون ملكاً حديثاً:سيكون اختيار الملك تشارلز لملابسه في يوم تتويجه رسالةً للكثيرين بأنه ملكٌ حديث، وستشير إلى نواياه لبقية فترة حكمه، إذ وفقاً لما ذكره أحد المطلعين على شؤون العائلة الملكية، فإن تشارلز يخطط لكسر التقاليد بزيه الخاص بالتتويج، لذا فإننا لن نراه يرتدي الجوارب الحريرية، والرداء الذي ارتداه الملوك من قبله، فبدلاً من ذلك اختار تشارلز على ما يبدو ارتداء زي عسكري.ويعد هذا الخروج الكبير على التقاليد بمثابة علامة على أن تشارلز لا ينوي أن يكون ملكاً عتيقاً، يركز على الحفاظ على البروتوكول منذ قرون، بل إنه يعرض موقفه في أن يكون ملكاً تطلعياً، وأنه يصمم على الحلم بمستقبل أفضل. (زهرة الخليج)