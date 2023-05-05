"فيتش" تخفّض تصنيف مصر إلى "ب" مع نظرة سلبية للمستقبل

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر إلى B مع نظرة سلبية للمستقبل.وقالت الوكالة إن "مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفاً رئيسياً في التصنيف".وتوقّعت أن "يتأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي".وأشارت إلى أنه "من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في حزيران 2024".