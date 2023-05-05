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عربي-دولي
19 مليون سوداني مهدّدون بسوء التغذية الحاد الأشهر المقبلة
Lebanon 24
05-05-2023
|
18:50
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يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة.
ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية: "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2،5 مليون شخص".
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وأضاف: "في أيار 2023، مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار... يمكننا أن نقدّر بأن العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) سيرتفع الى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع".
ووفق تقرير برنامج الأغذية مطلع 2023، كان 16،8 مليون سوداني من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام الذي سبق.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية الأكثر تأثرا ستكون غرب دافور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وشمال دارفور. وأشار التقرير الى أنه في مارس 2023، كانت 14،8 مليون أسرة سودانية قد باتت عاجزة عن شراء "السلة الغذائية" الأساسية، معتبرا أن "ذلك إحصائية مقلقة بالفعل".
وحذّر من أنه في حال استمر النزاع، يمكن لسعر السلة أن يرتفع بنسبة 25 في المئة في الفترة ما بين ثلاثة وستة أشهر، ما قد يرفع عدد الأسر غير القادرة على الحصول عليها الى 18 مليون أسرة.
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