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سوناك: سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

Lebanon 24
05-05-2023 | 19:30
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أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمراسم التي ستُجرى، اليوم السبت، لتتويج الملك تشارلز رسميا ملكا لبريطانيا ووصفها بأنها استعراض لتاريخ الأمة وإثبات لطابعها العصري، كاشفاً عن سابقة تاريخية تسجل لأول مرة في هذا الحفل.
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وسيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى نحو ألف عام.
ووفق سوناك، فإن الاحتفال الذي سيقام في وستمنستر حيث تم تتويج ملوك إنجلترا وبريطانيا منذ عام 1066 سيشارك فيه ممثلون عن جميع الأديان لأول مرة.
وقال سوناك إنها "ستكون لحظة غير عادية للفخر الوطني"، مضيفاً في بيان: "لا يمكن لأي دولة أخرى أن تقدم مثل هذا العرض المبهر من المواكب والاحتفالات والمهرجانات في الشوارع".
وتابع: "ولكن هذا ليس مجرد مشهد، إنه تعبير عن الفخر بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا، ودليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وطقوس نعتز بها تولد من خلالها حقبة جديدة".
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