بعد 3 أسابيع من القتال.. بدء مُحادثات بين طرفي الصراع بالسودان في جدة

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وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، بحسب البيان. "وأضاف البيان: "تنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".واختتم البيان بالقول: "تحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية".وكان الجيش السوداني قد أعلن مساء أمس الجمعة إرسال مفاوضين إلى جدة بالسعودية لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار.وقال الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك: "في إطار المبادرة السعودية-الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".وكان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد أعلن في وقت سابق إنه بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الأزمة الراهنة في السودان، وسبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الأحداث في السودان.وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، أكد الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن، أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان.ميدانيا، لا تزال العاصمة السودانية تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع خاصة في محيط القصر الجمهوري، في حين توسعت رقعة الاشتباكات في مدينة الأُبيّض غربي البلاد، وسط تحذيرات من نفاد المستلزمات الطبية ومطالب أممية بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع.ودانت الخارجية السودانية، مساء أمس الجمعة، ما وصفته باستمرار "قوات المليشيا المتمردة" في خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بمبادرة سعودية أميركية.وقالت الخارجية السودانية في بيان: "رغم سريان الهدنة التي رعتها منظمة الإيقاد اعتبارا من صباح الخميس 4 أيار استمرت قوات المليشيا المتمردة في خرق الهدنة باستهدافها المرافق الصحية والمياه وقطاع الكهرباء دون مراعاة للقانون الدولي وأخلاقيات الحرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية".(وكالات)