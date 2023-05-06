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عربي-دولي

بسبب صفعة رئيس وزراء سابق في موقف محرج.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
06-05-2023 | 01:00
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أفادت وسائل إعلام إيطالية أمس الجمعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي تعرض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء "لابريس" بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور.
 
 
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وقال كونتي في بيان: "المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي".

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني عن تضامنها مع كونتي، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، وأدانت "كل أشكال العنف".

وكان كونتي رئيسا للوزراء عندما أصبحت إيطاليا أول دولة في الغرب تؤكد ظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في شباط 2020، حيث وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.(سكاي نيوز)

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