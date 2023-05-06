في يوم تتويج تشارلز.. هل يسرق الأمير هاري أضواء الحفل؟

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قد يكون الأمير هاري وصل بالفعل إلى المملكة المتحدة في زيارته التي ستستمر 24 ساعة لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث تاركًا زوجته وطفليه في المنزل.ويعتزم دوق ساسكس العودة إلى كاليفورنيا مباشرة بعد انتهاء الحفل التاريخي بعد ظهر اليوم حتى يتمكن من العودة لرؤية آرتشي في عيد ميلاده الرابع.وهبطت صباح أمس الجمعة طائرة خاصة من مطار فان نويس بكاليفورنيا في فارنبورو ، أقرب مطار لكبار الشخصيات إلى قلعة وندسور. يقع Van Nuys على بعد ساعة واحدة فقط من قصر Montecito التابع لهاري وميغان، ولكن لم يُعرف بعد ما إذا كان على متن الطائرة.وتكثر التساؤلات فيما إذا استخدم الدوق طائرة خاصة تستهلك الكثير من الوقود بدلاً من رحلة تجارية، فسيثير ذلك المزيد من الأسئلة حول حملة هاري بشأن تغير المناخ، وهي القضية التي ادعى في الأمم المتحدة العام الماضي أنها جعلته يشعر "بالعجز".الا ان معلومات أكدت بأن الأمير هاري وصل الى لندن أمس الجمعة على متن رحلة تجارية وليست خاصة قبل تتويج والده الملك تشارلز الثالث بحسب الإعلام المحلي.الحدث الملكي الكبير، الذي سيتوج فيه تشارلز وزوجته كاميلا رسميًا ملكًا وملكة للمملكة المتحدة وعوالم الكومنولث الأخرى، من المقرر عقده اليوم السبت في وستمنستر أبي.وعلى الرغم من أن هاري، 38 عامًا، سيكون حاضرًا ، أكد قصر باكنغهام الشهر الماضي أن زوجته ميغان ماركل لن تنضم إليه.بدلاً من ذلك ، ستبقى دوقة ساسكس، 41 عامًا، في كاليفورنيا مع طفلي الزوجين، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، حيث يبلغ عمر الأول 4 في نفس يوم التتويج .وذكرت المعلومات أن هاري سيعود إلى لوس أنجلوس بعد ساعتين من حدث والده من أجل الوصول في الوقت المناسب لاحتفالات ابنه.ومن المتوقع أن يقضي هاري ليلة أخيرة في Frogmore Cottage بعد أن قرر والده إخلاءه هو وزوجته بعد أيام فقط من إصدار مذكراته Spare.وسيشهد دوق ساسكس تتويج والده الملك تشارلز الثالث في وستمنستر أبي. ولكن هناك تكهنات بأنه لن يكون له دور رسمي، وربما يجلس على بعد عدة صفوف من أخيه ويليام وأفراد العائلة المالكة الآخرين.واستبعد المعلقون أن يسمح له حتى بالاندماج في المواكب إلى الدير. وأشاروا أيضًا إلى أنه قد يواجه "إذلالًا بالزي الرسمي" لأنه قد لا يُسمح له بارتداء زيه العسكري.(سكاي نيوز)