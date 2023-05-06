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عربي-دولي
"سيتسبب بالفوضى".. قاضٍ يُحذر من إعادة انتخاب ترامب!
Lebanon 24
06-05-2023
|
01:30
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أعلن المدعي العام السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب بيل بار أمس الجمعة ان رئاسة الرئيس السابق ستكون "عرض رعب" إذا أعيد انتخابه لأن رئيسه السابق يفتقر إلى "الانضباط" وكذلك "القدرة على التفكير الاستراتيجي" اللازمين لإنجاز الأمور.
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وقال بار في تصريحاته: "إنه عرض رعب، كما تعلمون ". وقال بار عما إذا كان ترامب لائقًا ليصبح رئيسًا مرة أخرى "إذا كنت تؤمن بسياساته، فإن ما يعلن عنه هو سياساته لكنه آخر شخص يمكنه بالفعل تنفيذها وتحقيقها".
وردا على سؤال حول أن بعض الناخبين يقولون إنهم يريدون إعادة انتخاب ترامب لسياساته وهم على استعداد للتغاضي عن أخطائه كرئيس في ولايته الأخيرة، أجاب بار: "ليس لديه الانضباط وليس لديه القدرة على التفكير الاستراتيجي أو تحديد الأولويات أو كيفية إنجاز الأمور في النظام وهكذا قد ترغبون في سياساته.. لكن ترمب لن ينفذ سياسات ترمب!".
ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته قناة "Fox News" مؤخرًا ، فإن ترامب هو المرشح المفضل للجمهوريين في عام 2024، حتى قبل حاكم فلوريدا الشهير رون ديسانتيس، الذي لم يعلن بعد عن ترشيحه، لكن يشاع على نطاق واسع أنه يفكر في الترشح.
وشغل بار منصب المدعي العام في عهد ترامب من 2019 إلى 2020. كما شغل منصب المدعي العام خلال إدارة جورج بوش الأب.(العربية)
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