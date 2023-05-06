تعتزم نقل سكان 18 مستوطنة.. تحذير روسي من حدوث فيضان في محطة زاباروجيا

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أطلقت روسيا أمس الجمعة تحذيراً بشأن المخاطر المحتملة في حال حدوث فيضان عند محطة "زاباروجيا" النووية (NPP) بأوكرانيا، فيما تعتزم موسكو نقل سكان 18 مستوطنة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة "زاباروجيا" مؤقتاً إلى مناطق أكثر أماناً.وقال رينات كارتشا، نائب رئيس الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، في بيان، إن ارتفاع مستوى المياه في خزان كاخوفسكي قد يؤدي إلى كسر السد والفيضان الجزئي للمحطة، ومن ثم يشكل خطراً على الأمن النووي.وفي بيان منفصل، قال فلاديمير روجوف رئيس حركة "نحن معاً مع روسيا"، إن "التصريف غير المنضبط للمياه من قبل الجانب الأوكراني هو أحد الأسباب وراء ارتفاع مستوى المياه".ووفقاً لـ"يفجيني باليتسكي" مسؤول روسي آخر، نظراً إلى خطر القصف وعوامل أخرى، سيتم نقل سكان 18 مستوطنة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة "زاباروجيا" مؤقتاً إلى مناطق أكثر أماناً، حسب مراسل الأناضول.وفي 4 آذار 2022، فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا التي تعد الأكبر في أوروبا، ويشهد محيطها مؤخراً هجمات وقصفاً تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5700 ميغاواط/ساعة.(عربي بوست)