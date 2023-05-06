أطفال يلعبون أدواراً مهمة في تتويج الملك تشارلز مع غياب أبناء هاري وميغان

تجري استعدادات حفل تتويج الملك تشارلز وقرينته على قدم وساق، وفي الوقت الذي يتجهز فيه الأمراء والنبلاء للمشاركة في الحدث الملكي، تقع بعض المسؤوليات الكبرى أيضاً على عاتق بعض أطفال قصر بكنغهام.
وتعد مسألة مشاركة الأطفال في حفل التتويج من الأمور المعقدة، فلا توجد قواعد تمنع أو تفرض حضور الأطفال حفل التتويج، ولكن مع ذلك يطلب من الآباء تقييم قدرة أطفالهم على الالتزام بالحدث، بحسب the sun.
وعلى سبيل المثال، حفل تتويج الملكة إليزابيث حضره "تشارلز" وهو في عمر 4 سنوات، بينما لم تحضر شقيقته الأميرة "آن" التي كانت تبلغ عاماً واحداً في هذا الوقت. ولكن يبدو أن حفل تتويج "تشارلز" سيكون به فرصة كبيرة لمشاركة الأطفال.
فقد شوهد أطفال "ويلز" يشاركون والدهم "ويليام" ووالدتهم "كيت" بروفات الحفل، وقد وصلوا إلى قلعة "وستمنستر آبي" قبل التتويج بيومين، حيث الأمير "جورج" سيكون له أثر كبير في حفل التتويج، بالمشاركة في صفحة الشرف في حفل التتويج، وهو دور يمنح للمراهقين، ويعني الوصفاء للملك العاهل والقرين.
ويعد هذا أول دور رسمي يتولاه الأمير "جورج" الثاني في ترتيب ورثة العرش، وقد أثبت الأمير جورج في أكثر من مناسبة مسؤوليته ولياقته والتزامه بالقواعد، بحسب "hello magazine".
من ناحية أخرى، يشارك ثلاثة أحفاد للملكة "كاميلا" حفل التتويج، حيث اختارت 4 أطفال من عائلتها؛ ليكونوا وصفاء لها في حفل التتويج، وأحفادها الثلاثة هم من زوجها الأول "أندرو باركر بولز".
وقد شوهدت قبل حفل التتويج بيومين مع حفيديها التوأم، وهما جوس ولويس لوبيز، 13 عاماً، خلال اصطحابها لهما في سيارتها للقيام بالبروفة على حفل التتويج. أما الوصيف الثالث للملكة هو حفيدها "فريدي باركر بولز" - 13 عاماً، وهو ابن توم باركر بولز وسارا بايز، أما وصيف الملكة الرابع، فهو ابن أخيها "آرثر أليوت" وعمره 10 أعوام.
من ناحية أخرى، كان من المتوقع حضور الأمير "آرتشي" وشقيقته "ليليبت"، ولكن بعد تطور الأحداث بين قصر باكنغهام وعائلة ساسكس (هاري وميغان)، وإجراء مفاوضات مطولة بين "هاري" وأسرته لحضور حفل التتويج، أسفرت عن حضوره بدون أطفاله، حيث يبقون في كاليفورنيا.
يصادف يوم التتويج حفل عيد ميلاد الأمير "آرتشي"، وتحتفل به والدته "ميغان ماركل"، بينما يحضر والده "هاري" حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.