كان ابناً خجولاً.. محطات حاسمة في حياة الملك تشارلز

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يتوج الملك تشارلز الثالث اليوم السبت في لندن ملكاً قضى حياته في انتظار مصيره، وسط تقلّبات حياته الخاصة.ولد تشارلز الثالث في 14 تشرين الثاني 1948. وكان عمره ثلاث سنوات عندما أصبحت والدته ملكة بعد وفاة الملك جورج السادس. بصفته الابن الأكبر، أصبح تشارلز ولياً للعهد، وكان في الرابعة من عمره عندما حضر تتويج والدته.وفي التاسعة من عمره، اختارته والدته ليكون أمير ويلز. وعندما كان صغيراً، أُرسل هذا الطفل الحسّاس إلى مدرسة داخلية. كان يعاني بصمت، إذ غالباً ما كان يتعرّض لإساءة طلّاب آخرين، خصوصاً في مدرسة "غوردونستون" الداخلية في استكتلندا، التي اختارها والده الأمير فيليب لتقوية هذا الابن الخجول الذي لا يفهمه.في هذه الأثناء، كانت إليزابيث الثانية، التي تَعَلّم الانحناء أمامها في سنّ مبكرة، منشغلة جداً بواجباتها. عندما كان تشارلز في الخامسة من عمره، قال عن أمّه التي صافحها عند عودتها من رحلة رسمية مدّتها ستّة أشهر، "كانت بعيدة أكثر ممّا كان.. لا مبالية".في العشرين من عمره، نُصّب أميراً على ويلز في حفل متلفز فخم.وكان في ذلك الوقت يُتابع دراسته الجامعية في "كامبريدج"، حيث درس الأنتروبولجيا وعلم الآثار والتاريخ. ومنذ العام 1970، أبدى اهتماماً بالتلوّث والنفايات البلاستيكية، في خطاب تمهيدي أظهر هذا الاهتمام الثابت بمستقبل الكوكب.ديانا وكاميلافي هذه الفترة، التقى بكاميلا شاند في مباراة بولو، وهي تتحدّر من الطبقة البرجوازية القريبة من الدوائر الملكية. كانت كاميلا هادئة ومرحة وتحبّ الطبيعة مثله. وجمعهما بعد ذلك حبّ ستقطعه مشاركة الأمير في البحرية الملكية بعد بضعة أشهر.في العام 1973، تزوّجت كاميلا الضابط أندرو باركر بولز.وفي العام 1981، تزوّج تشارلز ديانا سبنسر من دون حب، وكانت في العشرين من عمرها بينما كان هو في الـ32.بعد ولادة ولي العهد وليام في العام 1982، وهاري في العام 1984، عاد تشارلز الثالث إلى ذراعي كاميلا التي انفصلت عن زوجها في العام 1995.بعد سنوات من الخلافات المحتدمة التي حفلت بها الصحف البريطانية، طلّق تشارلز ديانا في العام 1996. وبعد عام، توفيت ديانا في حادث سيارة في باريس.انخفضت شعبية تشارلز إلى أدنى مستويات.غير أنّ ولي العهد الذي يتمثّل دوره الغامض في دعم التاج، خلق حياة لنفسه. تشارلز الثالث شغوف بالبيئة والتنمية المستدامة والطب البديل والطقوس والأديان. وقد حصل على لقب الأمير الناشط، فيما يخشى البعض من ملك مستقبلي لن يحترم الحياد السياسي الصارم والمتوقّع من الملك.لسنوات، طغت أزمات حياة هذا الرجل الثري الخاصّة على تصرّفاته، في وسائل الإعلام.في العام 2005، تزوّج كاميلا في حفل زفاف مدني في بلدية ويندسور. لم تحضر الملكة الزفاف، لكنّها نظّمت حفل استقبال للزوجين.وفي السنوات الأخيرة، كان تشارلز الثالث يحلّ مكان والدته بشكل متزايد، حيث سافر إلى حوالى 100 بلد والتقى العديد من عظماء هذا العالم، كما صافح ملايين الأيدي.المحطات الرئيسية في حياة الملك تشارلز الثالث14 تشرين الثاني 1948: ولادة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج أمير إدنبرة في قصر باكنغهام، ليصبح الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني.6 شباط 1952: وفاة جده الملك جورج السادس. أصبحت والدته الملكة إليزابيث الثانية. في عمر الثالثة، بات الأمير تشارلز الوريث المباشر للعرش.نيسان 1962: التحق بمدرسة غوردونستون الداخلية في اسكتلندا.1 تموز 1969: والدته تُتوِجُّه أميرا لويلز في حفل متلفز في قلعة كارنارفون.- 1970 تخرَّج من جامعة "كامبريدج.- 1971-1976التحق بالبحرية الملكية البريطانية.29 تموز 1981: تزوج من ديانا سبنسر في احتفال بكاتدرائية القديس بولس بلندن في حفل حضره نحو 750 مليون مشاهد حول العالم. وقد أصبحت ديانا أميرة ويلز.21 حزيران 1982: ولادة الأمير وليام.15 أيلول 1984: ولادة الأمير هنري (الملقب هاري).9 كانون الأول 1992: انفصل رسميا عن ديانا.28 آب 1996: وقّع الطلاق من ديانا التي ظلت أميرة لويلز.31 آب 1997: وفاة ديانا في حادث سير بباريس. تشارلز يصر على دفنها مع مرتبة الشرف الملكية.9 نيسان 2005: تزوج من كاميلا باركر بولز في وندسور.8 أيلول 2022: الأمير تشارلز يصبح الملك تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.(العربية)