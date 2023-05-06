فيديو ينتشر: ترامب يدلي بشهادته في واقعة "اغتصاب كارول".. ارتكب خطأ!

انتشر أمس الجمعة مقطع فيديو أدلى فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشهادته في قضيّة تتّهمه فيها صحفيّة بالاغتصاب في التسعينات، وقد بدأت وسائل الإعلام بتناقله بعد أن كانت هيئة محلّفين قد اطّلعت عليه، الخميس.



وعلى مدى 48 دقيقة يظهر ترامب في الفيديو واضعا ربطة عنق زرقاء ومرتديا قميصا أبيض وسترة داكنة، وقد دافع عن نفسه، أحيانا بنبرة شديدة، خلال إجابته عن أسئلة محامية المدّعية، الصحفية إي. جين كارول.



وكان ترامب قد تغيّب عن المحاكمة المدنيّة في نيويورك في هذه القضيّة، لكنّ هيئة المحلّفين اطّلعت، الخميس، على شهادة سابقة أدلى بها في هذا الفيديو والذي ينفي فيه بشدّة الوقائع المزعومة.



وأكّد الرئيس السابق في الفيديو الذي سُجّل أثناء تقديمه إفادته في تشرين الأول 2022 "إنها كاذبة ومريضة (...) أعتقد أنها مريضة وتعاني اضطرابات عقليّة".



ونظرا إلى تغيّبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدّعية الصحفيّة إي. جين كارول، بثّ مقتطفات مطوّلة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.



في هذه القضيّة المدنيّة، ستقرّر هيئة محلفين تضمّ 9 مواطنين ما إذا كان على الرئيس السابق دفع تعويضات لجين كارول التي تتّهمه منذ 2019 باغتصابها في ربيع 1996 في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى ثمّ بتشويه سمعتها بالادّعاء بأنّها كانت تكذب.



خلال شهادته، كرّر ترامب أنّه لا يعرف إي جين كارول التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل"، وأكّد مرارا أنّها "ليست من النوع المفضّل لديه".

You’ll have to shower repeatedly to wash the stench away after watching this video. Trump is the most contemptible of all the Republican scum in America.



Btw, when he refers to the ‘past million years,’ he means it literally. He believes men have been raping women for 1M years. pic.twitter.com/6T6LF0F179 — Dr. David A. Lustig (@drdave1999) May 6, 2023 Advertisement

ثمّ عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعيّة كان موجودا فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم عام 1996.



وأكّد ترامب أنّه لا يتذكّر الواقعة، وظنّ أنّ جين كارول في الصورة هي زوجته السابقة مارلا "إنها زوجتي... إنها مارلا" وعلى الفور تقول له محاميته "إنها (إي جين) كارول".



وتمكّنت هيئة المحلّفين، الخميس، من مشاهدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترامب في 2005 أمورا مهينة بحق النساء.



وتباهى ترامب في الفيديو بتقبيلهن ولمسهن كما يشاء قائلا: "عندما تكون نجما تسمح لك النساء بذلك. يمكنك فعل أي شيء بهن".



وقال خلال شهادته: "إنها أخبار قديمة حقا"، مؤكدا أنها "أحاديث يتم التداول بها في غرفة قياس الملابس" أو "الطريقة التي يتحدث بها عامة الناس".(سكاي نيوز)





