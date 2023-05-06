Advertisement

عربي-دولي

قبل ساعات من تنصيب تشارلز.. لغز "شرفة باكنغهام" مستمر من سيظهر على الشرفة الشهيرة؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1063858-638189605878580353.png
Doc-P-1063858-638189605878580353.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر لحظة "الظهور على الشرفة"، لحظة مفصلية في المناسبات الملكية البريطانية الكبيرة، لكننا حتى اللحظة، لا زلنا لا نعرف من الذي سيكون عليها، قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز، السبت.

ووصف موقع "سكاي نيوز" القضية باللغز، حيث أكد أن الغموض يسود حول هوية أعضاء العائلة الملكية الذين سيظهرون على "الشرفة" خلال التتويج.
Advertisement

متى ستقع لحظة "الشرفة" خلال حفل التتويج؟
بعد التتويج الرسمي لتشارلز الثالث، سيرافق الملك والملكة أفراد الأسرة الآخرون على شرفة قصر باكنغهام لاختتام فعاليات اليوم الاحتفالية.

ما أهمية "الظهور على الشرفة"؟
عادة ما تكون "لحظة الظهور على الشرفة" مناسبة عائلية ملكية كبيرة، وقد اشتهرت في الأعوام الأخيرة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الرسمي.

لماذا الغموض حتى الآن؟
ووفقا لسكاي نيوز، انتشرت التكهنات حول سبب عدم إعلان القصر حتى الآن عن أفراد العائلة المالكة الذين سيظهرون على الشرفة الشهيرة اليوم السبت.

يزعم البعض أنها قد تكون حيلة لتجنب عناوين الصحف التي تشير إلى أن الأمير هاري قد "مُنع" من الشرفة.

علامات "مهمة" للحظة الشرفة
وبالرغم من إنها لقطة عادية للملايين، إلا أن العناصر التي ستكون على الشرفة، تكشف للخبراء المجموعة الأساسية من "أفراد العائلة المالكة"، الذين سيقومون بواجبات رسمية نيابة عن الملك، خلال فترة حكمه المقبلة.

بصرف النظر عن الملك والملكة نفسيهما، يشمل هؤلاء الأفراد أمير وأميرة ويلز، ودوق ودوقة إدنبرة، إلى جانب أفراد العائلة المالكة الآخرين بما في ذلك دوق ودوقة غلوستر ودوق كنت.(سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:38 | 2023-05-06
03:30 | 2023-05-06
03:27 | 2023-05-06
03:00 | 2023-05-06
02:30 | 2023-05-06
02:30 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website